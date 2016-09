Rubens Aparecido Cantuário da Silva, ou simplesmente Rubens Cantuário, é do partido Socialismo e Liberdade (Psol) e disputa o cargo de prefeito de Rondonópolis com chapa pura. Nasceu, cresceu e sempre permaneceu em Rondonópolis. Trabalha na área de promoção de eventos, buffet e com uma mini gráfica. Tem hoje 37 anos de idade e é solteiro. Quanto à escolaridade, possui Ensino Fundamental completo. Atualmente é tesoureiro do Psol em Rondonópolis. Até hoje nunca exerceu algum tipo de cargo eletivo. No atual pleito tem como candidato a vice-prefeito o impressor Serjão da Gráfica (Sérgio Rodrigues), que atua no ramo gráfico.

Veja, a seguir, a entrevista concedida por Rubens Cantuário ao Jornal A TRIBUNA, tendo em vista às eleições 2016:

A TRIBUNA – Candidato, o senhor está preparado para administrar uma cidade do porte de Rondonópolis, com 218 mil habitantes? Quais os pré-requisitos que fazem o senhor acreditar nisso?

RUBENS – Estou preparado, e me preparando. Porque a gente não pode falar que está preparado, uma vez que não sabe a surpresa que tem pela frente, que jeito que está a prefeitura, que jeito que vão me deixar a prefeitura.

A TRIBUNA – Qual é a sua experiência política?

RUBENS – Eu não tenho doutorado, eu não sou político, eu entrei na política por protesto, por indignação.

A TRIBUNA – O senhor então não tem experiência política?

RUBENS – Não tenho.

A TRIBUNA – O PSOL é um partido de esquerda, bastante libertário, tem algumas propostas interessantes para alguns meios da sociedade, para outros não. Do que segue o seu partido, o que senhor concorda e o que o senhor não concorda? O senhor segue a linha do PSOL ou não?

RUBENS – A gente segue a linha do PSOL, a gente tem uma meta pra seguir. No entanto, dependendo do porte da cidade é que a gente tem que mudar algumas coisas. Cuiabá é uma coisa, Juína é outra coisa, Brasília é outra… A gente segue a cidade.

A TRIBUNA – Para Rondonópolis vocês montaram algum plano de governo ou seguem a linha nacional?

RUBENS – Segue a linha nacional.

A TRIBUNA – E o que da linha nacional o senhor pretende trazer especificadamente para Rondonópolis?

RUBENS – Eu pretendo trazer uma política limpa, uma política… Como é que se diz? Sem corrupção, sem esse tipo de coisa.

A TRIBUNA – O PSOL defende algumas ideias polêmicas, o senhor pretende trazer essas polêmicas para Rondonópolis?

RUBENS – Polêmicas? Eu acho que não (risos).

A TRIBUNA – O senhor está no PSOL mas não defende a ideologia total do PSOL?

RUBENS – Eu defendo algumas partes.

A TRIBUNA – Rubens, por que o senhor é candidato a prefeito de Rondonópolis?

RUBENS – Indignação. Eu entrei, coloquei meu nome, teve uma convenção e eu consegui ganhar essa convenção dentro do partido.

A TRIBUNA – O que senhor pensa, caso seja eleito, com relação a sua equipe. O senhor já tem essas pessoas em mente ou iria buscar essas pessoas ainda?

RUBENS – Eu tenho a equipe em mente, pessoas capacitadas. É advogado, é contador, é administrador…

A TRIBUNA – Candidato, se o senhor não fosse candidato a prefeito de Rondonópolis, entre Zé Carlos do Pátio, Percival Muniz e Rogério Salles, qual destes teria o seu apoio?

RUBENS – Eu… (risos) Fica difícil pra responder, é difícil pra responder essa pergunta. Mas eu acho que eu iria procurar o Rogério, que sempre ficou como vice. É uma segunda opção. Eu acho que Rondonópolis tem que ter uma mudança, pois o Zé Carlos e o Percival já foram eleitos. Eu acho que eu ia procurar o Rogério.

A TRIBUNA – Candidato, o senhor tem pouco espaço na propaganda eleitoral, são poucos segundos. Também é uma campanha sem recursos financeiros. O senhor acha que isso está prejudicando de alguma forma sua campanha? Como o senhor está fazendo a campanha praticamente sem dinheiro?

RUBENS – Meu Deus, é difícil, né (risos). A gente está se locomovendo com a ajuda de amigos, parentes… A gente tem um carro de doação, vai pegando gasolina, empurra o carro um pouco e chega na banguela desliga o carro pra chegar até o local que pretende ir.

A TRIBUNA – Hoje a saúde pública, candidato, é apontada como o pior problema do Município. O que o senhor propõe para resolver os problemas desse setor?

RUBENS – Saúde pública, eu pretendo fazer uma parte da saúde, melhorar… Fazer uma reunião para eles melhorarem essa saúde pública aí.

A TRIBUNA – O senhor acha que só com reunião resolve o problema da saúde pública?

RUBENS – Não, tem que capacitar, que resolve.

A TRIBUNA – Em relação ao trânsito da cidade, como o senhor enxerga as medidas tomadas pela atual gestão?

RUBENS – O trânsito da cidade… Eu acho que a cidade começa da Dom Pedro pra Vila, e da Fernando Correa pro Cais.

A TRIBUNA – Como assim? Não entendi.

RUBENS – O trânsito da cidade tá caótico.

A TRIBUNA – A gente está perguntando como é que o senhor enxerga as medidas tomadas pela atual administração, que são as medidas que foram implantadas: o Rotativo Rondon, os semáforos, a fiscalização eletrônica, pátio de recolhimento de veículos… O senhor concorda ou não?

RUBENS – Eu não concordo com nenhuma delas. Eu acho que o Rotativo Rondon tem que tirar, mudar o sistema.

A TRIBUNA – O senhor acha que é caro?

RUBENS – Não, não podia ser cobrado.

A TRIBUNA – Mas se não fosse cobrado ficaria igual antes…

RUBENS – Eu acho que melhoraria um pouco, melhoraria 100% se não cobrasse, o Rotativo Rondon virar Guarda Municipal, “cê” entendeu?

A TRIBUNA – Em relação a fiscalização eletrônica, os radares…?

RUBENS – Eu acho que esses tem que manter, o motorista tem que respeitar o trânsito, se tirar vira uma bagunça.

A TRIBUNA – Candidato, hoje a gente tem um problema sério em Rondonópolis que é o transporte público, que é bastante criticado pela população. O que o senhor pretende fazer para solucionar esse problema?

RUBENS – Transporte? Você fala…

A TRIBUNA – Os ônibus…

RUBENS – Eu pretendo fazer uma nova licitação. Na minha opinião, tinha que trazer uma empresa com wi-fi, ar condicionado, empresa com mais capacidade para as pessoas cadeirantes, deficientes… Eu acho que tinha que dar uma melhorada.

A TRIBUNA – Candidato, o seu partido optou por disputar em Rondonópolis eleições com chapa pura e com um reduzido número de candidatos a vereador. Em razão disso, corre o risco de não eleger nenhum vereador. Diante desse quadro perguntamos: em caso de vitória, qual seria o seu plano para administrar a cidade sem contar com nenhum representante do seu grupo político na Câmara Municipal para defender seus projetos?

RUBENS – Eu vou trabalhar com união. Não é porque não foram eleitos vereadores do nosso partido que eu vou brigar com todo mundo e… Não é isso não! Eu vou trabalhar com união, com os vereadores, com os deputados.

A TRIBUNA – Caso o senhor seja eleito no dia 2 de outubro, a sua posse seria no dia 1º de janeiro. Qual seria a sua primeira medida como prefeito de Rondonópolis? Qual seria sua primeira ação?

RUBENS – Fazer uma reunião entre o secretariado e ver o que a gente vai selecionar primeiro. É a educação? A saúde? É a segurança? Porque a gente tem de fazer essa reunião, ver o que está precisando primeiro…

A TRIBUNA – Candidato, falando franca e honestamente, o senhor alimenta alguma esperança de vencer o pleito no próximo dia 2 de outubro?

RUBENS – Sinceramente (risos), difícil… Mas eu quero atrapalhar (risos)…

A TRIBUNA- Atrapalhar de que forma?

RUBENS – Pisando no calo dos outros (risos), eu já tô pisando…

A TRIBUNA – Um exemplo, em que calo o senhor já pisou e de que forma?

RUBENS – O povo está falando que eu não sei falar, que eu não tenho estudo, que eu não tenho doutorado em política… Eu coloquei minha cara a tapa para abrir o caminho para as outras pessoas humildes que têm o direito de candidatar, que têm direito de fazer uma manifestação, que têm direito de fazer tudo. “Cê” entendeu?

A TRIBUNA – Com relação a isso candidato, o senhor é uma pessoa simples, como se define, a gente observou que o senhor fez algumas postagens em redes sociais falando sobre bullying e calúnias. Há vídeos do senhor circulando na internet… Como o senhor recebeu isso, essa zombação na internet? O senhor acha que está sendo vítima de preconceito?

RUBENS – Não, eu acho que tá tendo uma mídia que eu não esperava. Pra mim é bom (risos). Eu só não gostei das pessoas que usaram minha simplicidade pra fazer o nome delas.

A TRIBUNA – Mas das brincadeiras com o seu nome, o senhor não se importa?

RUBENS – Não, eu não me importo, a gente está aí para brincadeiras, pra zombação, eu não ligo não.

A TRIBUNA – Quando o senhor lançou seu nome, não passou por sua cabeça essa grande exposição que iria passar? O senhor passou a ser uma pessoa conhecida, está na TV, no rádio, no jornal. Não passou pela sua cabeça que seu nome iria fazer parte do cenário em Rondonópolis?

RUBENS – Me passou, por isso que eu entrei: pra ir na prefeitura, se eu não ganhar, pelo menos que o prefeito me receba, me ouça pelo menos. Tem hora que eu não sei expressar, mas eu tenho uma cabeça que, se eu for falar tudo que eu penso, as pessoas ficam admiradas.

A TRIBUNA – Voltando em relação à questão partidária, o que diferencia a linha ideológica do PSOL com a linha ideológica dos partidos dos outros candidatos a prefeito de Rondonópolis, no caso o PSDB do Rogério Salles, o PPS do Percival e o Solidariedade do Zé Carlos do Pátio?

RUBENS – Eu não entendi a pergunta.

A TRIBUNA – O que o PSOL tem de diferente dos outros partidos?

RUBENS – A gente faz a candidatura limpa. Eu acho que para os outros aí tá saindo dinheiro né, e o meu não (risos).

A TRIBUNA – Essa vontade de entrar para a política, que o senhor disse ter surgido de indignação, é de agora ou já é antiga?

RUBENS – É bem antiga, desde quando a minha mãe trabalhava para político, eu tinha essa vontade de entrar pra mudar, seja em asfalto, na área de saúde, na área de habitação, eu quero mudar. Eu dependo do SUS. Ontem, eu fui consultar no SUS. Há um ano e meio que eu tava esperando a vaga pelo SUS, eu até esqueci o que estava sentindo. Eu não sei se sarou ou complicou mais (risos).

A TRIBUNA – Eu queria que o senhor expusesse para a população por que votar em Rubens Cantuário, por que votar no senhor?

RUBENS – Eu entrei para a política por causa de indignação, eu coloquei meu nome para a população ver que tem uma pessoa que pode mudar Rondonópolis. Eu coloquei meu nome como um voto de protesto, eu quero fazer um protesto.

A TRIBUNA – E o senhor espera que as pessoas votem no senhor como forma de protesto?

RUBENS – Forma de protesto, o Tiririca ganhou como forma de protesto. Não é que eu vou fazer uma má gestão, eu vou fazer boa gestão, eu peço um voto de protesto.

O Jornal A TRIBUNA esclarece que a entrevista de Rubens Cantuário ficou limitada a uma página devido ao conteúdo insuficiente.

