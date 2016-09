A gente adora o estilo de Jaden Smith, demais! Mais do tapete vermelho do MTV Video Music.

Amei o comentário dessa fã “porquê ele passa claramente a ideia, de que não se importa com opinião alheia. Tem muito estilo e segura a onda. Não precisa de aprovação, para se vestir ou se comportar. Sorrisinhos muitas vezes, escondem mordidas”. É isso aí, estilo é para quem tem! D+!