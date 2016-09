Amostras da água do Córrego do Bambu e do Rio Vermelho, em Rondonópolis, foram colhidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) na manhã de ontem (20), para serem analisadas em laboratório em Cuiabá.

O objetivo é identificar o nível de dano ambiental provocado pelo lançamento de esgoto de uma estação elevatória do Sanear, localizada na Vila Canaã, que acabou seguindo para o córrego chegando até o rio.

De acordo com a coordenadoria regional da Sema, somente após os resultados enviados pelo laboratório forem divulgados, as medidas referente a aplicação de infrações serão tomadas. Enquanto isso, a Sema já enviou ao Sanear os procedimentos que precisam ser tomados.

Conforme nota emitida pelo Sanear, o vazamento de esgoto para o Córrego se deu em função da chuva da noite de domingo (18), quando houve uma oscilação de energia na elevatória de esgoto da Vila Canaã, levando à queima do equipamento elétrico.

A equipe do Sanear fez a troca do equipamento no início da manhã da segunda-feira (19), no entanto, segundo a autarquia, os motores das bombas travaram por causa dos materiais carregados pela chuva para a rede de esgoto, momento em que a elevatória parou de funcionar e extravasou efluentes para o Córrego Bambu, que deságua no Rio Vermelho.

Enquanto os técnicos da empresa tentavam solucionar o problema, o Ministério Público do Estado recomendou a contratação imediata de caminhões limpa fossa, que realizaram o transporte dos efluentes da estação elevatória para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Conforme o Sanear, o problema foi solucionado ainda na segunda-feira (19) e a estação elevatória já está operando normalmente.

ALERTA

O Sanear emitiu um alerta para a população não consumir água e peixes provenientes do Córrego Bambu. Conforme explicou o diretor-técnico Marcos Brumatti, exames laboratoriais da água e dos corpos hídricos afetados serão realizados no local do vazamento até 25 quilômetros de distância, para estabelecer o grau de contaminação ocorrida.

Com relação ao consumo da água, o diretor esclarece que sempre houve a recomendação para que a água do Rio Vermelho não fosse consumida, já que ela não é uma água potável e precisa de tratamento. “Equipes estão fazendo um trabalho de alerta e conscientização para a população que vive próxima ao ponto do Córrego do Bambu que foi atingido e também às margens do Rio Vermelho, para que a população não tome banho nesses locais”, disse.