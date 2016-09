O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) orienta os eleitores quanto aos procedimentos obrigatórios para o exercício do voto, nas eleições municipais do dia 2 de outubro. A presidente do TRE-MT, desembargadora Maria Helena Póvoas, diz que os eleitores devem levar anotados em uma “colinha” os números dos seus candidatos, já na ordem de votação, a fim de votar com maior segurança e rapidez. A reportagem completa você confere na edição deste sábado (17) do Jornal A TRIBUNA.