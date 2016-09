Com 21 votos, o deputado estadual Eduardo Botelho (PSB) foi eleito nesta quinta-feira (1º) presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) e comandará o segundo biênio da 18ª legislatura. Juntamente com Botelho, foram eleitos mais seis deputados para compor a mesa. Leia mais sobre o assunto na edição desta sexta-feira (1º) do Jornal A TRIBUNA.