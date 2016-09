Sobe para 1.141 o número de candidatos de Mato Grosso que figuram em relatórios do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal de Contas da União (TCU) como beneficiários de doações ou movimentações de recursos de campanha com suspeita de irregularidades. O segundo relatório semanal, divulgado nesta terça-feira (13) pelas duas instituições, traz os nomes de 662 candidatos a prefeito e a vereador, com movimentações financeiras suspeitas. No primeiro relatório, divulgado na segunda-feira passada (05/09), apareciam os nomes de 479 candidatos. Mais informações na edição desta quarta-feira (14) do Jornal A TRIBUNA.