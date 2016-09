Johnny Alves Vargas e Paulo Fernando Gaffo foram presos por investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis, suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubos de caminhonetes. A prisão aconteceu na noite desta segunda-feira (5) no bairro Cidade Natal, quando os suspeitos se preparavam para sair com um veículo roubado no Município. Leia mais sobre o assunto na edição desta quarta-feira (7) do Jornal A TRIBUNA.