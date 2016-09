Custo de vida sobe 0,36% em São Paulo em agosto – 14h15′

Em agosto, o custo de vida na cidade de São Paulo ficou um pouco mais alto e cresceu 0,36% em relação ao mês anterior.

Segundo o Índice do Custo de Vida (ICV), que foi divulgado hoje (12) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socieconômicos (Dieese), as maiores altas no mês de agosto foram registradas nos grupos alimentação (0,78%), habitação (0,52%) e transporte (0,39%). Houve alta também nos grupos educação e leitura (0,06%), saúde (0,03%) e recreação (0,36%).

Nos grupos equipamento doméstico (-1,22%), vestuário (-0,96%), despesas pessoais (-0,75%) e despesas diversas (-0,28%), os preços caíram.

De janeiro a agosto deste ano, o índice acumula alta de 5,31%.

Fonte: Agência Brasil