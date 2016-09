O Cuiabá tratou de esquecer a eliminação na Copa Sul-Americana, venceu o América-RN por 1 a 0, neste domingo, e voltou a sonhar com chances de classificação. A partida contou com bom público na Arena das Dunas, em Natal, pela 16ª rodada da Série C do Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Dakson ainda no primeiro tempo da partida que foi truncada, com confusão entre os times e que teve os dois treinadores expulsos pela arbitragem – Francisco Diá, do Mecão, e Roberto Fonseca, do Dourado.

Na próxima rodada, o América-RN enfrenta o Confiança, sábado, às 16h, na Arena das Dunas. O Cuiabá recebe o ABC-RN, domingo, às 16h, na Arena Pantanal. Com o resultado, o Cuiabá passou o América-RN na tabela de classificação – agora o Dourado tem 20 pontos, em 6º lugar. O time potiguar tem 19 pontos, em 7º lugar. Restam duas rodadas para o fim da primeira fase. Os quatro melhores garantem a vaga nas quartas de final.

Com promoção da diretoria, a torcida do Mecão respondeu e levou cerca de 13 mil torcedores ao estádio. A partida foi dividida em dois tempos, literalmente. Na primeira, o Cuiabá dominou e abriu o placar aos 20 minutos com Dakson, aproveitando cruzamento. Na segunda etapa, só deu América-RN, que parou em tarde inspirada do goleiro Henal. Nos acréscimos, Romarinho ainda acertou a trave do Cuiabá. Foi a primeira vitória do Cuiabá fora de casa nesta Série C – o time mato-grossense chegou a marca de seis jogos sem perder na competição.

O Cuiabá foi melhor no primeiro tempo e não se intimidou com o bom público na Arena das Dunas. O Dourado acertou a trave do Mecão aos 12 minutos, chegou bem aos 18 e marcou aos 20 após cruzamento de Dedé em que Dakson aproveitou para colocar pra dentro. A equipe mato-grossense seguiu criando chances, mas também sofreu perigo no final do primeiro tempo com chute de Thiago Potiguar que parou na defesa de Henal. Com o apito final, uma confusão foi formada após o goleiro do Cuiabá comemorar a defesa junto à torcida do América-RN.

No segundo tempo, o América-RN voltou mais intenso e criou duas boas chances de empatar com Thiago Potiguar e Cleber. Os primeiros 15 minutos foram de pressão total do Mecão e de atuação destacada do goleiro Henal. O tempo foi passando e o América-RN continuou no ataque. A boa marcação do Cuiabá, porém, impediu mais gols na Arena das Dunas. A trave também impediu o gol de empate em chute de Romarinho.