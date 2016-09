Durante a semana, a palavra “final” foi falada diversas vezes na preparação de Sport e Coritiba com foco no embate deste domingo, na Ilha do Retiro. Na decisão, o Coxa levou a melhor e aumentou um pouco mais a distância para a zona de rebaixamento da Série A. Com a colaboração do goleiro Agenor, o volante Amaral fez o único gol do jogo, no Recife. O Sport tentou pressionar desde o primeiro minuto, mas estava longe de um dia inspirado.

Com a vitória, o Coritiba chega aos 33 pontos e, agora, é o 13º colocado. A posição era do Sport, que cai para a 14º lugar, e fica com os mesmos 30. O Coxa tem cinco pontos de distância para o Z-4. Já o Leão, dois.

Os dois times voltam a jogar no próximo sábado, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Coritiba vai até São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras, às 16h. Às 18h30, o Sport recebe o Santos, novamente na Ilha do Retiro.

O Sport começou o primeiro tempo dando demonstrações de que iria tentar matar o jogo logo. Com velocidade pelo lado direito, com Samuel Xavier e Everton Felipe, criou bons lances, mas nenhuma que obrigasse Wilson a fazer grande defesa. Com a partida dominada, o Leão se acomodou antes de marcar o gol e acabou castigado. Aos 30 minutos, o volante Amaral subiu sozinho na área, após cobrança de falta. Ele cabeceou e o goleiro Agenor falhou: 1 a 0 Coxa. O Sport tentou aumentar a pressão, mas não chegou perto do gol no restante do primeiro tempo.

O segundo tempo tinha tudo para ser um jogo de ataque contra defesa, mas nem isso o Sport impôs. Atrás no marcador, o Leão adiantou a marcação e tentou pressionar o Coritiba, mas o goleiro Wilson pouco trabalhou. O meio de campo rubro-negro não funcionou e o ataque pouco foi servido. O Coritiba, por sua vez, fez o jogo que lhe cabia, seguro na defesa, na espera por espaços para usar os contra-ataques. Os paranaenses acabaram dando mais sustos do que os pernambucanos e voltaram para casa com três pontos.