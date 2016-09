Confira abaixo os endereços dos locais de votação das zonas eleitorais presentes em Rondonópolis. Se informe detalhadamente sobre onde você exercerá o seu direito de cidadão neste domingo, dia 2 de outubro. Para melhor visualização clique em cada um dos quadros e se desejar dar zoom no documento clique no botão localizado no lado esquerdo abaixo da publicação, onde há os sinais de “+” e “-“, mantenha pressionado o botão direito do mouse e mova o seu mouse para a esquerda ou para a direita. Para sair da publicação basta apertar a tecla “Esc” do seu teclado.

Relação completa de Seções Agregadas

2ª Zona/MT – Endereço das Seções



10ª Zona/MT – Endereço das Seções

45ª Zona/MT – Endereço das Seções



46ª Zona/MT – Endereço das Seções