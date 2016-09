Comércio do Catete é obrigado a fechar as portas após morte de Fat Family – 14h26′

O comércio na Rua do Catete, na zona sul do Rio de Janeiro, foi fechado no início da tarde de hoje (26) após ordens de traficantes de drogas em retaliação pela morte do foragido Nicolas Labre Pereira de Jesus, o Fat Family. O traficante, que estava escondido na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, foi morto hoje durante uma ação policial.

Segundo comerciantes da região, traficantes passaram de moto avisando que as portas deveriam ser fechadas. O comércio da área próxima ao acesso ao Morro Santo Amaro, onde Fat Family comandava a venda de drogas, também está fechado.

Fat Family foi morto em uma operação da Polícia Civil, na localidade de Itaoca, onde estão instaladas a maioria das antenas de transmissão das emissoras de rádio do Rio. O local é de difícil acesso e para se chegar à comunidade é preciso percorrer uma estrada de terra batida.

Paradeiro

O traficante estava foragido desde o dia 19 de junho, quando foi resgatado por homens armados do Hospital Municipal Souza Aguiar, o maior pronto-socorro do Rio. O Disque Denúncia tinha recebido 238 denúncias sobre o esconderijo de Fat Family. Das 238 ligações, 55 apontavam a localização do esconderijo do traficante no Complexo do Salgueiro.

Fonte: Agência Brasil