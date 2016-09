Chuvas alagam ruas e deixam o Rio em estado de atenção – 07h01′

As fortes chuvas que caíram na madrugada de hoje (20) no Rio de Janeiro deixaram várias ruas alagadas. Na manhã de hoje, há vários pontos de alagamento, principalmente na zonas norte e central da cidade.

De acordo com o Centro de Operações, por volta das 7h, havia acúmulo de água em vias como a Avenida Brasil, na altura do Caju, na zona portuária; na Avenida Francisco Bicalho, na altura da Leopoldina, na Rua Bela e no Campo de São Cristóvão, no bairro imperial; na Praça Paris, na Glória; na Rua Teixeira de Freitas com a Rua do Passeio, na Lapa; e na Rua Pedro Américo com a Rua do Catete.

A cidade do Rio de Janeiro está em estado de atenção, o estágio mediano de uma escala de três (o pior é o estágio de crise e o normal é o de normalidade) e significa possibilidade de chuva moderada nas próximas horas.

O Aeroporto Santos Dumont, que costuma sofrer com o mau tempo, está funcionando normalmente.

