Será aberto nesta terça-feira (6) a partir das 19h, no Casario de Rondonópolis, a exposição “Reflexões Telúricas”, que faz parte do projeto Circula MT. Na mostra, o artista plástico Márcio Aurélio mostrará obras feitas em acrílica sobre tela além de objetos confeccionados a partir de latas, pedras e madeiras. Márcio e o crítico de arte e professor do campus da UFMT de Rondonópolis, Laudenir Antônio Gonçalves, visitaram a redação do A TRIBUNA na tarde desta terça para repassar mais detalhes da iniciativa e a reportagem completa você confere na edição desta quarta-feira (7) do Jornal A TRIBUNA.