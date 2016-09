Um carro modelo Corsa Pick-Up pegou fogo na tarde desta segunda-feira (12) na Rua 13 de Maio, abaixo da Escola Estadual La Salle, em Rondonópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 14h36 e o motorista saiu do veículo ileso. A causa das chamas no carro serão investigadas pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). As imagens foram recebidas através do aplicativo de mensagens para celulares WhatsApp.