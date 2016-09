O candidato a prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio (SD), da coligação “Desenvolvimento para Todos”, abriu nesta sexta-feira (2), no auditório do jornal A TRIBUNA, a rodada de entrevistas com todos os candidatos a prefeito nas eleições 2016. Vários leitores enviaram suas perguntas por meio de canais de interação disponibilizados pelo A TRIBUNA. O conteúdo da entrevista será publicado na edição de domingo (4).