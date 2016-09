O auditório do Jornal A TRIBUNA está preparado para a continuidade à série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Rondonópolis, que ocorrerá nesta sexta-feira (16), às 15h. O próximo a ser entrevistado será o candidato Percival Muniz, que busca a reeleição. A reportagem completa com mais detalhes sobre essa iniciativa você confere na edição impressa desta sexta-feira.