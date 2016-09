O ator Domingos Montagner morreu aos 54 anos nesta quinta-feira (15). O ator, que interpreta o personagem Santo na novela “Velho Chico”, da TV Globo, havia desparecido depois de um mergulho no rio São Francisco, no município de Canindé de São Francisco (SE).

As equipes de busca encontraram o corpo do ator preso nas pedras a 30 metros de profundidade. Conforme a emissora, o ator gravou cenas da novela no período da manhã e, em seguida, havia entrado no rio.