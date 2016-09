O atleta rondonopolitano Heitor Wallas Alves de Souza, de 20 anos, viaja hoje (6) para Brasília (DF) onde se encontrará com a delegação do time da Capital Federal que disputará o Brasileiro de Futsal de Surdos, que ocorrerá nos dias 10 e 11 deste mês, em Três Rios (RJ). A competição contará com a participação de 23 equipes. Mais informações na edição desta terça-feira (6) do Jornal A TRIBUNA.