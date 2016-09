Três anos se passaram desde que a Seleção Brasileira Feminina Sub-17 não se classificou para a Copa do Mundo de 2014 na Costa Rica. O técnico Luiz Antônio Ribeiro e a camisa 9, Ana Vitória, estavam no grupo que não avançou de fase naquele Sul-Americano do Paraguai. Em 2016, a história foi diferente. O Brasil conquistou o vice-campeonato sul-americano e, consequentemente, a vaga para o Mundial da Jordânia. Leia mais sobre o assunto na edição desta quarta-feira (21) do Jornal A TRIBUNA.