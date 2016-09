A jaciarense Amanda Vaz (18) foi eleita Miss Plus Size Mato Grosso 2016, em concurso realizado em Rondonópolis no último sábado (10), no shopping da cidade. Maquiadora e youtuber, a vencedora concorreu com outras 15 candidatas. A reportagem completa você confere na edição desta quarta-feira (14) do Jornal A TRIBUNA.