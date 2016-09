A pedido do público, diretamente das melhores festas e clubes do Brasil, SubLevel apresenta um dos artistas já confirmados para essa edição. Sem dúvida alguma, um dos maiores destaques nacionais atualmente. André Gazolla vem para sua primeira apresentação em Rondonópolis e, promete derrubar a casa. Vem gente, vai ser D+! Quando? 08/10, no Taí.