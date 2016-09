O grupo “Filhas de Jerusalém” da Igreja Assembleia de Deus Nova Aliança (ADNA Central) promoveu no último sábado (17) um chá para as mulheres, com objetivo de evangelização, confraternização e área social. A iniciativa, que ocorreu em um centro de eventos em Rondonópolis, foi marcado por uma palestra, momentos de adoração e louvor a Deus e contou ainda com um coquetel. Mais informações na edição desta terça-feira (20) do Jornal A TRIBUNA.