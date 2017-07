A situação econômica do Brasil, à época da Independência

Numa semana em que a sociedade comemora as festividades cívicas da Pátria, este texto propõe ao leitor uma reflexão da economia brasileira, à época da independência do Brasil diante de uma crise econômica e do endividamento externo, seguidas de constantes quedas no valor das exportações, exacerbadas importações, renovações de tratados comerciais e negociações draconianas com Portugal e Inglaterra para a conquista de soberania político, social e institucional. A situação só viria mudar com o início da produção cafeeira em larga escala, que resultou a inserção do país no comércio internacional.

Na primeira metade do século XIX, a política alfandegária do Brasil Império sofreu profundas alterações graças aos problemas financeiros que o país já enfrentava no momento de sua transição, ou seja, grandes eram os gastos na contenção de revoltas, nas dificuldades do setor agrícola e nas indenizações pagas para que a independência do país fosse reconhecida. Isso fez com que a taxa alfandegária sofresse modificações.

As mercadorias britânicas teriam taxas aduaneiras menores para entrar no Brasil. Em 1810, um novo tratado estabeleceu que a Inglaterra pagaria apenas 15% de tarifas, ou seja, 9% a menos que os cobrados de outros países. Eram também 1% menores que as cobradas de Portugal. Enquanto esta taxa perdurou, a concorrência predatória de produtos estrangeiros manufaturados inibiu a industrialização brasileira. Isso significou, por conseguinte, o fim do monopólio comercial definido pelos portugueses até então, o chamado exclusivo colonial, mecanismo pelo qual a colônia só pode comercializar com sua metrópole. Além disso, em termos per capita, o nível de importações e exportações era muito baixo. A receita total de exportação manteve-se, no mesmo período, numa média inferior a 4 milhões de libras por ano. Isso significa menos de uma libra, cerca de 5 mil réis, per capita.

A colônia vivia grave crise, desde o final do século XVIII. Para Furtado, era “o estancamento de suas exportações”. A situação perduraria por quase toda a primeira metade do século XIX. Nesse período, o crescimento médio anual do valor em libras das exportações brasileiras não excedeu 0,8% ao ano, enquanto população crescia com uma taxa anual de cerca de 1,3%, prossegue Furtado, “A baixa nos preços das exportações brasileiras entre 1821-30 e entre 1841-50 foi de cerca de 40%”, enquanto as importações permaneceram em níveis praticamente estáveis. Assim, além do declínio real da renda per capita, o novo país começava sua vida independente enfrentando uma contínua crise no balanço de pagamentos, ou seja, “somente um desenvolvimento intenso do setor não ligado ao comércio exterior poderia haver contrabalançado o declínio relativo das exportações”. As atividades não ligadas ao comércio exterior são, via de regra, indústrias e serviços localizados nas zonas urbanas.

Sem tecnologia que redundasse em aumento da produtividade agrícola e sem significativas possibilidades de formação de capitais, a saída para a economia brasileira seria uma nova inserção no comércio internacional. Mas a concorrência mundial tornara o Brasil um fornecedor secundário de commodities agrícolas. A exportação de açúcar declinara diante da produção a partir da beterraba no continente europeu. Cuba e as Antilhas viram suas produções de cana florescer e abastecer os demais mercados, especialmente os da América do Norte. O algodão enfrentava pesada concorrência da produção dos Estados Unidos. Outros produtos como fumo, cacau e couros tinham peso relativo menor na pauta de exportações.

A marca desses anos foi à estagnação ou a decadência, com fortes decorrências na vida política e social. Quando a independência tornou-se um fato, Portugal de início recusou-se a reconhecer a soberania do novo país. Não por acaso, a Inglaterra apressou-se em fazê-lo e estabelecer contatos estreitos com o Império do Brasil. Para isso, o futuro país teve que pagar para obter o reconhecimento da ex-metrópole. Para fazer frente a esta situação, o Brasil obteve em Londres, em 1824, seu primeiro empréstimo externo, no valor de três milhões de libras. No ano seguinte, houve um novo financiamento de 3,7 milhões de libras esterlinas. Em 1829, o país contrai mais quatro milhões de libras. Foi o início de uma sucessão de empréstimos contraídos pelo Império. À Inglaterra visava expandir seus mercados de produtos industrializados e de crédito, bem como aumentando seu leque de fornecedores de matérias-primas. Para isso, Londres apoiou não apenas política e economicamente, o Brasil.

Era a ascensão do liberalismo, do mercado desregulado e da Inglaterra como potência mundial. A partir da Independência e por duas décadas seguintes, o país viveria um dos períodos mais conturbados de sua História. D. Pedro personalizava uma ambiguidade política, embora fosse o soberano do novo país, era descendente da casa dos Bragança. Havia o já comentado quadro de virtual de falência nas contas públicas, com graves reflexos na economia. Uma das primeiras consequências da situação se potencializaria na estagnação econômica.

A crise econômica persistia, nesse tempo, vários comerciantes da Corte se opuseram ao monopólio de crédito do Banco do Brasil. A instituição foi apontada como responsável pela estagnação. Criado em 1808, o banco fora pensado para dotar o país de créditos necessários ao desenvolvimento. Os particulares foram atraídos a investir na instituição com a promessa de privilégios e favores governamentais. Seu fechamento, em 1829, representou um enfraquecimento da autoridade governamental. Sem o Banco do Brasil e com um clima de desconfiança geral no futuro, o diminuto crédito disponível se retraía.

O panorama econômico à época da emancipação era baseado nas premissas da economia colonial, isto é, as relações não eram plenamente capitalistas, o mercado interno era primitivo e as principais atividades eram de cunho extrativista ou mercantil, poucos comerciantes conseguiam manter seus negócios por médio ou longo tempo, uma vez que, os mercados nacionais eram incipientes e bastante instáveis e inseguros. Tal fato gerava uma multidão de mercadores eventuais, o comércio na Corte declinava. As poucas fábricas existentes trabalhavam a meio vapor. E para piorar, caía a arrecadação fiscal e não havia solvência nas contas do Estado. Raros eram os compradores para os títulos da dívida pública. Os valores dos imóveis e da terra despencam.

A Regência buscou conter a crise econômica ao controlar os gastos e a apertar o fisco. Nesse período, o café no vale do Paraíba e Oeste paulista, tornaria o principal produto de exportações, mudando a inserção do país no cenário internacional. A balança comercial se reequilibraria, forçando o recuo da crise. O país já tinha uma abissal diferença de renda e os benefícios das melhorias na economia ficavam emboçados nas diminutas camadas ricas da sociedade. A reativação econômica permitiu acabar com as restrições existentes ao tráfico de escravos.

(*) Ney Iared Reynaldo, doutor em História da América, docente nos cursos de História e Bacharelado em Ciências Econômicas/ICHS/CUR/UFMT. niaredreynaldo@bol.com.br