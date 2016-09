A 31ª edição da Corrida da Bandeja acontece neste domingo (11), em Rondonópolis, e envolve os profissionais do ramo de bares e restaurantes que atuam na cidade. Serão premiados os cinco primeiros colocados, tanto na categoria masculina, quanto na feminina. Confira os detalhes do evento na edição deste sábado (10) do Jornal A TRIBUNA.