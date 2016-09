Deixe seu comentário

Olá pessoal! Quer começar seu dia de uma forma mais alegre e estar bem consigo mesmo? O primeiro passo é estar disposto em querer mudar para melhor colocando em práticas diárias certos hábitos saudáveis é claro, deixar a preguiça de lado. Um dos ingredientes mais benéficos para termos uma vida mental mais saudável é o sentimento de gratidão. Vamos à nossa reflexão semanal aprendendo sobre o sentimento de gratidão.

Mude o negativo, sentindo gratidão

A gratidão, de forma abrangente, é quando reconhecemos as dádivas que a vida nos proporciona ou quando prestamos reconhecimento por uma ação ou benefício recebido, quando nos sentimos gratos e agradecidos. Esse sentimento vem acompanhado de outros também nobres e propicia um estado de positivismo que gera confiança no processo da vida por nos proporcionar uma sensação de merecimento e consequente bem-estar. Quando agradecemos, liberamos as travas energéticas negativas, a mente adquire um estado de calma, o coração permanece tranquilo e nos livramos das tensões cotidianas. Tal emoção tão sublime nos faz valorizar as bênçãos recebidas a cada minuto do dia e melhor ainda, a perceber outras que nunca havíamos notado. Uma característica importante da gratidão é que ela ativa a lei da atração de forma bastante peculiar: quanto mais agradecemos, mais recebemos para agradecer. Se você agradece pelo que recebe, a vida te dá cada vez mais!. A gratidão tem o poder de recuperar e manter a saúde física e mental, além de amenizar os sentimentos negativos. Com isso, conseguimos mudar as circunstâncias, pois a nossa visão do mundo se modifica. Porém, frequentemente, nos esquecemos de agradecer, mas gostamos bastante de reclamar! Proponho aqui uma mudança de hábito. Vamos fazer da gratidão uma constante e da reclamação uma raridade? As ladainhas das reclamações trazem consigo processos de petrificação ou cristalização de emoções ou sentimentos, perpetua a energia da imobilidade e inflexibilidade emocional. A gratidão, por sua vez, traz fluidez, nos libertando das prisões caseiras de vitimização. É necessário tornar a gratidão um hábito diário. No início, pode parecer algo não espontâneo ou forçado, mas lembre-se de que sempre quando adquirimos um novo hábito precisamos passar por essa parte para que ele se torne natural. Todos os dias ao acordar, agradeça pelo novo dia, pelo seu emprego, pelos seus amigos, pela sua família, pela sua cama confortável e quentinha, pelo café gostoso, pela sua saúde… Agradeça também pelas dificuldades. Essa parte é mais difícil, porém, tente hoje, mesmo que não queira. Com o passar dos dias vai ficando mais fácil. Ao agradecer pelos nossos problemas, já começamos a transformá-los em solução, favorecendo o despertar da nossa sabedoria para lidar com situações difíceis. E além do mais, às vezes o que parece ser uma tragédia agora, mais tarde se mostra como a maior bem-aventurança de sua vida. Então agradeça, hoje e todos os dias. Seja grato às pessoas que têm um papel significativo na sua vida. Confie. Pense nisso!