Deixe seu comentário

Bem minha gente, o poder da gratidão reside na capacidade de este sentimento nos tornar mais felizes. Se coisas boas acontecem na sua vida e você não as reconhece com gratidão, eventualmente começará a achar que esses benefícios lhe eram devido, e assim outros que não possui, pelo que estará atraindo para si sentimentos ruins como a inveja ou o sentir-se indevidamente injustiçado, achando que o universo e as pessoas têm para com você uma nota de dívida que não é real. Se pelo contrário você se sentir agradecido pela mais mínima dádiva, isso vai encher o seu coração de alegria, de paz. Ao encarar o universo e as outras pessoas como iguais, a quem devemos dar e de quem receberemos em semelhante quantidade e qualidade, e não apenas como devedores, criaremos uma relação muito mais saudável com os outros e com o mundo que nos envolve, e principalmente ficaremos em paz com nós mesmos. Seja grato por todos os momentos da sua vida, mesmo os menos bons, pois também estes são importantes e nos fazem mais fortes, crescer e ser melhores. Lembre-se que pessoas felizes são gratas!

Beijos da Amélia Stefanini