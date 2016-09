Rondonópolis receberá dia 29 no Auditório do CIE, uma celebridade no Network Marketing, o jovem palestrante de destaque mundial, Caio Carneiro. Evento imperdivel. Nas fotos, alguns colunáveis que já tiveram o privilégio de assisti-lo em São Paulo e Campo Grande, entre eles Elizabeth Marmo, Francieli Gulli, Nilza Czordas, Margareth Marmo, Beto Ramos e Adriana Vendrame.