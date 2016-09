Cenário ricamente chique no Guelere Delicatessen bistrô. Assim, aconteceu a festa de casamento de Shamedris e Rodrigo. Enfim, foi um momento inesquecível e com um jantar proporcionado pelo bistrô. Zilma e Ercílio, como sempre bem receptivos aos eventos sociais que por lá acontecem. Vejam alguns flashes do fotógrafo Fares (Primavera do Leste) e animação de DJ Corpinho.