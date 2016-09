Deixe seu comentário

Olá pessoal! A vida se faz todos os dias. A vida se escreve diariamente. Não espere pela sexta-feira ou pelo feriado para ser feliz. Todo dia de vida é um dia que vale a pena ser bem vivido, todos os dias podem ser especiais. Com essa mensagem otimista vamos à nossa reflexão semanal.

Faz Parte da Vida

Se a vida é um breve intervalo entre o nascer e o morrer, o que seria dela se resumisse simplesmente em vivê-la de modo a esperar a morte? Seria injusto com nós mesmos apenas, ‘estar ali’. O real sentido da vida está em nós mesmos darmos sentido à ela, vivendo cada momento, cada instante, cada detalhe com toda intensidade, vivendo de verdade. Nunca compare a sua vida com a dos outros, e nem os seus resultados com os resultados dos outros. Primeiro porque você não conhece a trajetória de ninguém a fundo como conhece a sua. Não julgue os outros, não se compare e nem se cobre tanto. Pense apenas que as pessoas têm pontos de partida diferentes e que seguem por caminhos diferentes, cada um ao seu tempo. Já temos tantas incertezas, que deveríamos aproveitar ao máximo as certezas, aproveitar a dádiva que nos é dada quando amamos alguém, como quando sentimos frio na barriga, sentimos cada vibração gostosa toda vez que seu coração acelera. Faz parte da vida, alimentar toda a dor que guardamos dentro de nós com esses sentimentos, momentos, memórias boas, até que eles não mais se manifestem. Até que eles não mais machuquem. Até que se silenciem por completo.

Sábias são as pessoas que não procuram os sentidos da vida, porque afinal, eles não querem ser achados, nunca quiseram! São segredos que estão esperando você esbarrar neles sem querer. Eles querem ser vividos despercebidamente, sutilmente, afinal assim, a sensação é mais proveitosa! Lembre-se sempre que a surpresa é melhor que o desapontamento. Só se vive uma vez, e é sua obrigação aproveitar cada momento, e quando por fim chegar a morte você irá abraçá-la como uma boa amiga, não sentirá arrependimentos, nem dor, muito menos medo. Só se arrependerá se desperdiçar seu tempo de vida, apenas sobrevivendo… Faz parte da vida, viver. Pense nisso!