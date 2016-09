Amigas e amigos, preparem-se, pois vem aí a 3ª Edição do BAZAR VIP. Com mais de 20 lojas trazendo novidades e promoções para você e toda sua família.

Teremos parquinho para as crianças e vários sorteios para os clientes!

Desfrute das delícias de uma Feirinha Gastronômica e do espaço Tratamento VIP, que oferece Manicure, Pedicure, Massagem Corporal, Design de Sobrancelha, Hidratação e Escova, Detox Facial e Maquiagem. Porque você merece!!