A Copa Federação Sub-21 começará no dia 10 de setembro. A informação foi anunciada pela Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) nesta segunda-feira (29). Segundo a FMF, a estreia do União Esporte Clube será na data em que se inicia a competição diante do Dom Bosco, em jogo marcado até o momento para às 17h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Leia mais sobre o assunto na edição desta terça-feira (30) do Jornal A TRIBUNA.