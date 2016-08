Um trem de carga descarrilou na manhã desta sexta-feira (26) aos fundos da região conhecida como “Mineirinho” por onde passa a BR-163. De acordo com Polícia Rodoviária Federal (PRF), o descarrilamento ocorreu entre 9h e 9h30. Segundo a PRF, o local do acidente fica a três quilômetros de distância da BR-163, mais precisamente perto do quilômetro 46 da rodovia, e a uma média de 75 quilômetros de distância do município de Itiquira. As imagens foram recebidas através do aplicativo de mensagens para celulares WhatsApp. Mais informações na edição deste sábado (27) do Jornal A TRIBUNA.