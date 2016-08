Temer grava pronunciamento que será exibido hoje à noite – 14h10′

Após acompanhar – pela televisão – a votação do Senado que aprovou o impeachment de Dilma Rousseff, o presidente Michel Temer gravou hoje (31) o pronunciamento que será transmitido por emissoras de rádio e televisão no fim da noite.

Ao lado de ministros e assessores, ele acompanhou toda a votação final do julgamento de Dilma no Palácio do Jaburu, onde gravou um discurso à Nação. No pronunciamento, Temer vai pregar mais uma vez a defesa que vem fazendo de unidade nacional.

Os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima, estavam desde cedo na residência oficial de Temer assistindo a sessão do Senado, além de assessores presidenciais. Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, e Dyogo Oliveira, do Planejamento, também foram ao Jaburu no final da manhã.