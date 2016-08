Ser quase completo Ser quase nada Ser quase tudo

Denunciava amor ao mundo

E amor havia em mim

Antes de chorar de novo

Queria conversar com a dor

Não me ame, não sem gozo

Senão, desconexo, faça assim

Sem fazer sentido algum, como eu

Caminhe, não na minha direção

Comigo, já não tento me encontrar

Devagarzinho, meu peito sobe e desce

Meus olhos ainda se umedecem

No controle de tudo, nada controle

Com desapego em tudo, quero tudo

Com desamor em todos, apenas sofro

Não preciso do seu sorriso para mim

Esse era um desejo nosso

Se quisesse, poderia ficar mais tempo

Se pudesse, talvez quisesse

Não acorrentado ao que se foi

Só queria estar aqui e ser completo.

(*) Ari Madeira Costa é Promotor de Justiça do Estado.