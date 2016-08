Começou às 10h25, 9h25 em Mato Grosso, o quinto dia do julgamento final do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff, no Senado Federal. Na primeira etapa desta terça-feira (30) os advogados de acusação e de defesa terão uma hora e trinta minutos para fazer suas considerações finais com direito a mais uma hora de réplica e mais uma hora para tréplica cada.

Diante disso, o julgamento só será concluído nesta quarta-feira (31). Sem poder ser substituído na sessão, nem por um minuto, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, que comanda o julgamento, deve interromper no final da noite desta terça a fase de debates.

Só a manifestação dos advogados hoje deve durar cerca de cinco horas, sem contar o intervalo para almoço. A partir daí começa a fase de discussão entre os senadores, quando cada parlamentar terá dez minutos para discursar.

A advogada da acusação Janaína Paschoal está sendo a primeira a falar. Logo depois, será a vez do advogado de Dilma, José Eduardo Cardozo, que tem o mesmo tempo para tentar convencer os senadores que ainda estão indecisos a votar contra o impeachment.

A previsão é que a sessão se estenda por mais 15 horas. A exemplo do que ocorreu nos últimos dias, os primeiros intervalos de uma hora estão previstos para as 14h (13h em MT) e as 18h (17h em MT). Lewandowski também pode suspender por um tempo menor a sessão, a cada quatro horas ou quando for necessário para restabelecer a ordem.

Depois que todos os senadores falarem, o presidente do STF fará um relatório resumido do processo. O encaminhamento da votação será feito por dois senadores que falarão pela defesa, usando tempo total de dez minutos, e outros dois pela acusação, com o mesmo tempo.

Acompanhe Ao Vivo a sessão na página inicial do nosso site através do link ou então pelo vídeo abaixo: