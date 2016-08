Após um primeiro dia tumultuado, com 16 horas de trabalho, senadores retomaram nesta sexta-feira (26) a sessão destinada ao julgamento final do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. O segundo dia é dedicado a ouvir as seis testemunhas arroladas pela defesa.

A intenção do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que comanda a sessão, é esticar nesta sexta os trabalhos até que a última testemunha seja ouvida. Na expectativa de ter o domingo para descansar, o ministro está disposto, inclusive, a virar a madrugada desta sexta-feira para este sábado (27).

