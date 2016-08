Um dia após ter seu centro de treinamento invadido por centenas de torcedores furiosos com a situação da equipe, o São Paulo recebeu o Coritiba em casa e não conseguiu acalmar os ânimos no Morumbi. Num jogo cheio de erros e boa participação dos goleiros, as equipes empataram em 0 a 0 pela 22ª rodada do Brasileiro e continuam em situação complicada na tabela.

As duas equipes voltam a jogar no dia 7 de setembro pelo Brasileiro. O São Paulo enfrenta o Palmeiras em clássico na casa do rival, enquanto o Coritiba recebe o Grêmio em Curitiba. Os paranaenses, porém, têm compromisso nesta semana: na quarta, fazem jogo de volta contra o Vitória pea Copa Sul-Americana, às 17h, no Couto Pereira. Na ida, perderam por 2 a 1.