No dia em que mais um Menino da Vila deixou o ninho para estrelar uma equipe da Europa, o Figueirense surpreendeu o Santos, venceu por 1 a 0 na casa do rival e conquistou novo fôlego na briga contra a degola no Campeonato Brasileiro.

Rafael Moura marcou de pênalti, aos dois minutos do segundo tempo, na manhã deste domingo, num dos únicos lances em que os visitantes se lançaram ao ataque, e Gatito Fernandez garantiu a vitória com defesas importantes. O Santos pressionou bastante, Gabriel, que entrou no segundo tempo, chegou a marcar quase no fim do confronto, mas o atacante estava impedido e o gol foi bem anulado.

Em seu adeus, Gabigol passou em branco. O atacante, campeão olímpico, foi negociado com a Inter de Milão por 27 milhões de euros (R$ 98,81 milhões). Ele agora se apresenta ao técnico Tite para defender a Seleção nas eliminatórias. Deve chegar ao novo clube em seguida.

O Santos terá uma folga até sua próxima partida. Com a paralisação no campeonato para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo, a equipe só joga no dia 8 de setembro, em Porto Alegre, contra o Internacional.

O Figueirense volta a campo antes, na quarta-feira. Com boa vantagem (venceu por 4 a 2 na ida), enfrenta o Flamengo em Cariacica pela Copa Sul-Americana. No Brasileiro, joga no dia 7 de setembro, quando recebe o Atlético-PR no Orlando Scarpelli.