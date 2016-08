O membro do Rotary Club Rondonópolis Rondon Edson Perrot e o presidente do Costelão da Apae, Clari Agostinetto, visitaram a redação do A TRIBUNA, na tarde desta sexta-feira (26). Eles reforçaram o convite a população para participar do tradicional “Costelão da Apae”, em prol da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). O evento ocorrerá neste domingo (28), no salão de eventos do Caiçara Tênis Clube. A reportagem completa estará na edição deste sábado (27) do Jornal A TRIBUNA.