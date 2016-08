Reforçada segurança na Esplanada para fase final do impeachment – 13h39′

Com um muro dividindo a Esplanada dos Ministérios em ala pró e contra o impeachment, a segurança nos arredores do Congresso Nacional foi intensificada hoje (30) para os momentos finais do processo que poderá levar a presidente afastada Dilma Rousseff a deixar a Presidência da República. Durante todo o dia, mais de 1.300 policiais militares devem fazer a segurança da região central de Brasília.

Desde ontem, as vias principais – que levam ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal – estão fechadas para o trânsito e assim ficarão até o final da votação. A Praça dos Três Poderes está aberta para pedestres, porém, manifestantes só podem fazer atos na Esplanada nas alas específicas de grupos favoráveis e contra o impeachment. A expectativa do Governo do Distrito Federal é que hoje (30) cerca de 30 mil pessoas compareçam à Esplanada dos Ministérios para acompanhar o julgamento de Dilma.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, foram apreendidas hastes de bandeiras para evitar que o material seja usado como arma, como já aconteceu em manifestações anteriores. Fora isso, não há registros de ocorrências.