Com mais de 20 anos de carreira, 07 discos de estúdio e 02 DVDs lançados, a banda Torture Squad vem pela primeira vez em Rondonópolis para o lançamento de seu novo disco “Return of Evil”. O evento faz parte da turnê Return of Evil Brasil Tour 2016, que contará com 28 shows passando por 22 estados brasileiros. Em Rondonópolis, o evento acontecerá no dia 10 de setembro, no Espaço Floratta! Ligue já (66) 9 9928-3674 e jogue-se nesta festa!