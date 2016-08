Sob a benção de Gabriel Jesus, o Palmeiras bateu o Fluminense por 2 a 0 neste domingo, em Brasília, e se manteve na liderança isolada do Brasileirão. No seu retorno após as Olimpíadas, o atacante medalhista de ouro passou em branco, mas bagunçou a defesa carioca – ainda a menos vazada do torneio – e foi um dos melhores em campo.

Embora não fosse o mandante, o Palmeiras entrou em campo no Mané Garrincha como se jogasse em casa. E com mais apoio das arquibancadas, o time de Cuca tomou a iniciativa, principalmente com o Gabriel Jesus, que voltava ao time depois de conquistar o inédito ouro olímpico com o Brasil.

Sem nenhum espirito olímpico, a defesa do Fluminense não quis saber de medalha e, nos primeiros dez minutos, cometeu três faltas no artilheiro do Brasileirão. Numa delas saiu até cartão amarelo, para Douglas.

Sofrendo com Jesus, o Fluminense não conseguia se organizar e só chegava à meta de Jailson em bolas aéreas. Mas, ironicamente, foi justamente nesse tipo de lance que o Palmeiras abriu o placar. Jean cobrou falta na área, Cavalieri saiu mal, e Dudu, de forma acrobática, se esticou todo para colocar na rede aos 18.

O gol desnorteou a equipe carioca que viu o Palmeiras, melhor ataque do Brasileirão, ampliar poucos minutos depois, aos 24. Ex-jogador do Flu, o lateral/volante Jean aproveitou rebote da entrada da área e acertou um belíssimo chute. Se falhou no primeiro gol, nesse Cavalieri nada pode fazer.

Somente aos 30 minutos o Fluminense, que chegou para o duelo invicto há quatro rodadas e com a melhor defesa do torneio, conseguiu ameaçar com perigo. Após passe de Cícero para Henrique Dourado, a bola sobrou dentro da área para Wellington chutar para ótima defesa de Jailson.

No segundo tempo, o Fluminense voltou com duas mudanças. Marquinho no lugar de Douglas, e a estreia do meia argentino Aquino, que substituiu o atacante Henrique Dourado. As substituições deram mais disposição ao time carioca. Disposição além da conta, com Marquinho e Wellington Silva chegando a discutir asperamente para tentar acertar o time.

Em boa vantagem no marcador, o Palmeiras não sentiu muito a leve melhora tricolor e continuava com domínio da partida e incomodando. Principalmente com Gabriel Jesus. O atacante chegou a marcar aos sete minutos – só que em impedimento – e carimbar a trave aos 15.

E nessa toada, com o Flu tentando algo mais na base da transpiração do que na inspiração, enquanto o Palmeiras ameaçando em contra-ataques velozes e bem posicionado atrás, rumou até o encerramento. E com 12 amarelos distribuídos em campo, foi até normal ver jogadores de ambos os times discutindo após o apito final do árbitro Ricardo Marques Ribeiro.