PACHA MAMA FEST FOI D+!

Na última sexta-feira (19) foi o lançamento do clip da banda Remorse, realizado no espaço Derrepente por Diana Monteiro e Márcia Silva, a festa foi um sucesso! Pacha Mama é uma das músicas autorais do grupo que leva um alerta ambiental em sua letra “um puxão de orelha na humanidade pela destruição da natureza do planeta”.

Tivemos a participação especial de Cris Haicai e Dj Nazza que deram um show a parte. Queremos agredecer ao público presente, aos parceiros que ajudaram a realizar o evento como: Perfis Eventos, NV Store Home, HCO Hospital dos Olhos, Iguaçu Máquinas, Arte Pães, Fortti Frio Refrigeração, Brigadeiria&Chocolateria com seus deliciosos brigadeiros gourmets, a Sueli Millas e seus caldos, ao Piruca (Casa Rock Bar-Cais), obrigada a todos pelo sucesso do evento, vocês são D+! E tem mais, para os seguidores da banda Remorse, dia 16/09 às 19h. no Sesc, com apenas um litro de leite você curte o melhor do rock’and roll!