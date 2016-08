Ocorre nesta segunda-feira (29) a eleição da nova diretoria do Observatório Social de Rondonópolis. A votação será realizada a partir das 18h30, na sede da entidade localizada no Edifício Mikerinos, que fica no Centro da cidade. Mais informações desse processo você confere na edição desta terça-feira (30) do Jornal A TRIBUNA.