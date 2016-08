Filha da diretora da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), Carla Paes, a ex-tenista Bruna Paes morreu após um acidente na noite deste domingo (21), por volta das 20h40. A informação foi confirmada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que repassou que o acidente que envolveu um caminhão carregado com cana de açúcar e um carro de passeio ocorreu no quilômetro 267 da BR-364, próximo ao município de São Pedro da Cipa.

De acordo com a PRF, a jovem chegou a ser socorrida com vida e tinha sido encaminhada a um Pronto Socorro em Jaciara, mas ela teve complicações e faleceu. A imagem foi recebida através do aplicativo de mensagens para celulares WhatsApp. Mais informações na edição desta terça-feira (23) do Jornal A TRIBUNA.