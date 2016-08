O plenário do Congresso Nacional deu posse a Michel Temer como presidente da República, nesta quarta-feira (31). Ele já estava no cargo interinamente desde o afastamento de Dilma Rousseff por consequência da abertura do processo de impeachment dela, em maio deste ano. A posse foi dada pelo presidente do Congresso, Renan Calheiros (PMDB-AL). Mais informações na edição desta quinta-feira (1º) do Jornal A TRIBUNA.