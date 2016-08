Diante do seu torcedor e dentro do Passo das Emas, o Luverdense precisa vencer o Bragantino para subir na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 24 pontos na tabela de classificação, a vitória é fundamental sobre o time paulista neste começo de segundo turno da competição nacional. A bola rola em Lucas do Rio Verde neste sábado (27) às 20h. Leia mais sobre a partida na edição deste sábado do Jornal A TRIBUNA.