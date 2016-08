Acontecendo sempre com suas festividades de grande apreço que o Khalil Zaher proporciona aos seus alunos. Vejam dois flashes da peça Frozen – Uma aventura congelante, promovido pela Academia Líder de Artes no dia 18/08 com a participação de alunos da escola. Parabéns à diretora Mara Zaher pela sua maneira de valorizar a dança e a cultura.