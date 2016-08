Idosos ou velhos descartáveis?

Até décadas atrás, no Brasil os idosos eram vistos como membros respeitados na família e na comunidade com sua sabedoria e experiência. Já na sociedade contemporânea, os idosos se transformaram em um peso para a família e para o Estado. O preconceito condenou os idosos a uma existência sem significado, como se fossem velhos descartáveis e obsoletos.

De acordo com o Relatório Mundial de Saúde e Envelhecimento, o número de pessoas com mais de 60 anos no país deverá crescer muito mais rápido do que a média internacional. Enquanto a quantidade de idosos vai duplicar no mundo até o ano de 2050, ela quase triplicará no Brasil (Jacqueline Sordi, do jornal Zero Hora).

No país, a porcentagem atual é de 12,5% de idosos, porém alcançará 30% até a metade do século; ou seja, em pouco tempo seremos considerados uma nação envelhecida. Enquanto no Brasil a expectativa de vida aumenta a taxa de natalidade diminui, o que certamente é uma situação preocupante.

Nossas leis, como a Política Nacional do Idoso, de 1994 e o Estatuto do Idoso, de 2003 são consideradas leis avançadas, todavia não são colocadas em prática pelos governos municipais, estaduais e federal – porque o assunto não é considerado prioridade nacional.

Enquanto isso os hospitais não estão devidamente preparados para atender a parcela de anciãos que será bem maior, e o número de casas de repouso ainda não é suficiente para abrigar os mais velhos que não podem ser cuidados pelos familiares em suas próprias casas. É preciso mais profissionais especializados na área geriátrica para cuidar exclusivamente da saúde da terceira idade.

Em uma entrevista à Isabela Vieira (Repórter da Agência do Brasil), Maria Angélica Sanchez, presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, comenta que alguns países europeus desenvolveram políticas para evitar o abandono e garantir o mínimo de autonomia para os mais necessitados. Em Paris, por exemplo, a prefeitura paga cuidadores para visitá-los todos os dias em suas próprias casas e ajudar em tarefas básicas como banho, remédios e comida. Enfermeiros também visitam os idosos e dão atendimento em saúde, evitando o deslocamento para hospitais e a ida para instituições de longa permanência.

Enfim, de acordo com Maria Angélica Sanchez, o Brasil não se prepara para o envelhecimento de sua população e não tem estruturas adequadas para garantir dignidade e autonomia aos idosos. Ela alerta que um dos reflexos da falta de condições adequadas de moradia e de sobrevivência são em geral motivo de agressão aos mais velhos.

É interessante notar que, o fato de os idosos viverem com os filhos não lhes é garantido a presença de respeito e de prestígio, nem da ausência de maus-tratos. As denúncias de violência contra idosos aparecem em grande escala na própria residência, na maioria dos casos pelos próprios filhos e outros parentes.

De outro lado, o ambiente familiar pode determinar as características e o comportamento do idoso. Na família suficientemente sadia, onde predomina uma atmosfera saudável e harmoniosa entre as pessoas, possibilita o crescimento de todos, incluindo o idoso, pois todos possuem funções, papéis, lugares e posições e as diferenças de cada um são respeitadas e levadas em consideração. Em famílias onde há desarmonia, falta de respeito e não reconhecimento de limites, o relacionamento é carregado de frustrações, com indivíduos deprimidos e agressivos. Essas características promovem retrocesso na vida das pessoas; o idoso torna-se isolado socialmente e com medo de cometer erros e ser punido (ZIMERMAN, 2000 https://gerontounivali.wordpress.com).

Há que se oferecerem formatos institucionais capazes de tratar a velhice com dignidade, distante do molde da dependência funcional, que é o arcabouço impingido atualmente a nossos idosos. Na realidade, uma solução para a melhora de vida dos idosos é o recebimento de uma aposentadoria digna. Desse modo, se evitaria a dependência deles em relação aos filhos, a perda de sua estima na família e o desprezo e a solidão a que eles são atualmente relegados.

Ao contrário, hoje os governos agregam as pessoas idosas e os doentes em uma vala comum de procedimento; e, estas pessoas passam a ser apenas mais um número para as estatísticas, onde ninguém realmente se importa, a não ser a própria família, e por vezes nem isso. Aqui o mandamento honrar pai e mãe perde espaço, uma vez que a lógica da utilidade tende a ultrapassar os valores da solidariedade e da gratuidade.

Nesse contexto, o Santo Padre afirma que o abandono é a ‘doença’ mais grave do idoso e também a maior injustiça que o idoso pode sofrer. “Aqueles que nos ajudaram a crescer não devem ser abandonados quando têm necessidade da nossa ajuda.” – concluiu o Papa Francisco.

Em a Exortação Apostólica (8 de abril de 2016), o Papa Francisco dá as diretrizes sobre a família:“Amoris laetitia”, a “Alegria do Amor”. No Item 191 em uma abordagem sobre os idosos ele enfatiza: “Não me rejeites no tempo da velhice; não me abandones, quando já não tiver forças” (Sl 71/70, 9). “É o brado do idoso, que teme o esquecimento e o desprezo. Assim como Deus nos convida a ser seus instrumentos para escutar a súplica dos pobres, assim também espera que ouçamos o brado dos idosos”.

O certo é que ao longo das gerações não se ensina aos filhos terem pais envelhecidos, porém o Papa Francisco suplica para sermos todos tocados pela misericórdia do Pai, para aprendermos a usar de misericórdia nas relações com nossos familiares idosos, sobretudo com nossos pais. Hoje em dia – continuou o Santo Padre – “honrar pai e mãe poderia ser traduzido como o dever de ter extremo respeito e tomar conta de quem, pela sua condição física ou social, poderia ser deixado morrer”.

A velhice às vezes é feia por causa das doenças e de todo o resto, mas a sabedoria de nossos avós é o tesouro que recebemos: quando transmitem a memória de nossos antepassados, quando levam à imitação da fé e da experiência de vida, quando partilham a história familiar, quando ensinam valores de fé e a oração a seus netos, quando através de carícias e de palavras doces, ou pela sua simples presença levam o carinho às crianças que os rodeiam. Realmente a missão dos idosos deve ser a de aceitar a condição de ser avós e ao mesmo tempo a de engajar-se na vocação de orantes.

Para o Papa Francisco: A oração dos idosos e dos avós é um dom para a Igreja, é uma riqueza! Uma grande injeção de sabedoria também para toda a sociedade humana: sobretudo para aquela comunidade que trabalha e luta no campo da vida, aquela que está muito ocupada, muito presa, muito distraída. Alguém deve então cantar também para eles, cantar os sinais de Deus, proclamar os sinais de Deus e rezar por eles.

Olivier Clément, dizia: “Uma civilização onde não se reza mais é uma civilização onde a velhice não tem mais sentido”. E isso é terrível; nós precisamos, antes de tudo, de idosos que rezam, porque a velhice nos é dada justamente para isso.

Enfim, a Igreja e a família misericordiosa devem amparar carinhosamente os seus idosos para que eles se sintam protegidos e tenham uma vida digna. Só assim nossos idosos poderão desenvolver a sua missão de avós e a sua vocação de proclamar com sua oração os sinais de Deus Nosso Senhor.

(*) Luci Léa Lopes Martins Tesoro, da Diocese de Rondonópolis- Guiratinga